مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 11 …أروى وعلي هيرجعوا لبعض بشروط ..وموعد عرض الحلقة على قناة dmc

يبحث عشاق ومتابعي الدراما المصرية عن مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 11، والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث وهذا بسبب الشجار الذي نشب بين أروى وحسن بسبب خلافهم على تمسك أروى بوظيفتها الجديدة، وظنها في أن على يتحكم فيها ولا يرغب أن يراها تنجح في عملها،وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 11 على قناة dmc و قناة dmc دراما .

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 11

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 11 قصة حياة “نادية وحسن” بعد أن قررا الزواج وكل منهما لديه عائلة ، نادية لديها 3 من البنات وانفصلت عن زوجها، أما عن حسن الذي توفت زوجته وتركت له ثلاثة من الشباب ويرتبط حسن بنادية ويقرر أن يتزوجها على الرغم من أنهم واجهها الكثير من المشاكل في بداية الزواج إلا أن الأمور بدأت أن تتحسن بعد ذلك لدرجة أن علي ابن حسن وقع في حب أروى بنت نادية وقرر أن يرتبط بها.

وفي الحلقة الماضية من مسلسل وبينا ميعاد قرر حسن أن يصطحب عائلته للسفر إلى مرسى مطروح لقضاء إجازة الأسبوع وفاجئ الجميع بهذه الرحلة، إلا أن في نهاية اليوم نشب خلاف بين علي وأروى وقامت بخلع الدبلة وطلبت من علي الإنفصال وحدثت مشادة كلامية بين أبناء حسن وبنات نادية، وقرر علي أن يترك المنزل ليذهب إلى منزل عمته وهذا ما أثار غضب اخوات علي ، وبدأت نادية في تهدئة الأمور بينهما وأقنعت على أنها مثل والدته وأنها تحبه وغير راضية عن موقف أروى.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل وبينا ميعاد 2

يُعرض مسلسل وبينا ميعاد على قناة dmc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى في الساعة الثانية صباحاً كما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثالثة في اليوم التالي، ويمكنكم استقبال تردد قناة dmc على التردد التالي: