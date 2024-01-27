سدد الفاتورة قبل الغرامة.. فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2024 بالرقم عبر الشركة المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2024، يهتم المشتركين بمعرف اخر موعد لسداد فاتورة الأرضي قبل أن يتم قطع الحرارة عن التليفون، كما أن الإنترنت الأرضي يتأثر بقطع الحرارة ولا يمكن التشغيل إلا بعد دفع المستحقات المطلوبة، لذلك يخشى المواطنين التعرض لهذا الموقع لأن وجود حرارة في الجهاز تساعدهم في الدخول على الإنترنت والتصفح بشكل أفضل دون أي معاناة ولا حاجة لشحن انترنت على التليفون المحمول.

مطلع شهر يناير الجاري أعلنت الشركة المصرية we عن زيادة أسعار باقات الانترنت الأرضي ومنذ شهرين قامت بتفعيل نظام فاتورة الأرضي مسبقة الدفع وتم بعض التغييرات على نظام الفاتورة ويمكن للمشتركين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 بالخطوات ترقبوا معنا.

فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2024

بعد عدة أيام يتم إصدار الفواتير الجديدة لشهر يناير الجاري 2024 كما يتم وقف الخدمة حالة عدم سداد المستحقات في موعدها، حيث يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال، وفي يوم 15 من كل شهر ميلادي يتم قطع الاتصال على التليفون الارضي والانترنت المنزلي وفور إتمام الدفع يتم عودة تفعيل الخدمة على الجهاز، كما يمكنكم السداد عن طريق ماكينات atm او عن طريق فروع we او من خلال فوري أو مصاري أو خدماتي وما شابه ذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024

عملية الاستعلام عن الفاتورة لاستخراج المبلغ المطلوب سداده قبل قطع الخدمة تتم الكترونيا من خلال الموقع التي خصصته الشركة لتسهيل الامور على المشتركين وكل ما عليكم اتباع ما يلي:.