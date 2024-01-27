يلا أتفرج ببلاش ”تعرف على تردد وأسماء القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو في كأس أمم أفريقيا

كل المصريين ومعاهم الملايين من محبي كرة القدم والمنتخب المصري تتجه أنظارهم غدا الأحد نحو كوت ديفوار، في ترقب وانتظار انطلاق ومتابعة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم، والذي يواجه نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في دور ال16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، ويتساءل الجميع عن تردد وأسماء القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو في كأس أمم أفريقيا.

أداء سيئ في الدور الأول

ويتطلع منتخب مصر الذي أدى أداء سيء في الدور التمهيدي بالبطولة، وحصد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات أمام منتخبات كل من موزمبيق، ومنتخب غانا ومنتخب كاب فيردي، إلى تحقيق الفوز في المباراة والعمل على مواصلة مشواره في البطولة، واجتياز عقبة منتخب الكونغو الديمقراطية التي تواجه مصر بعد أن احتلت المركز الأول في مجموعتها برصيد 7 نقاط.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو

وبطبيعة الحالة فإن مجموعة شبكات قنوات“ بي إن سبورتس ”القطرية هي الجهة المالكة لحقوق بث كأس الأمم الأفريقية 2024، وذلك بعد شراء حق البث من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي.

حيث خصصت الشبكة قنوات“ ماكس ”لبث كافة مباريات البطولة، بما في ذلك بالطبع مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور المجموعات، وهي إحدى المباريات التي تعد من المباريات المنتظرة في البطولة، حيث يلتقي خلالها المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بحصده 7 ألقاب سابقة أخرها في 2010، ضد وفي مواجهة المنتخب الكونغولي الديمقراطي، الذي لايمتلك في جعبته أي بطولة الا ان لديه تاريخ حافل بالإنجازات والانتصارات في كأس الأمم الأفريقية.

موعد وملعب مباراة منتحب مصر والكونغو الديمقراطية

ومن المقرر أن تنطلق المباراة غدا الاحد 28 يناير في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب“ جابوما ”بمدينة دوالا في كوت ديفوار

أسماء القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو في كأس امم افريقيا

tvt قناة التوجولية (مفتوحة) المتواجدة علي القمر الصناعي يوتلسات 9 شرق علي تردد: 11900 واستقطاب: أفقي ومعامل الترميز: 275002.

تردد قناة Ortb البينينية وهي قناة احدى القنوات المجانية التى تبث وتذيع اللقاء علي قمر يوتلسات 9 شرق والتردد: 11900 واستقطاب: أفقي ومعامل الترميز: 275004.

قناة TRT (مفتوحة) الموجودة على القمر الصناعي يوتلسات 7 شرق والتردد: 11900 والاستقطاب: أفقي ومعامل الترميز: 275005.