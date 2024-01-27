انغلاق محلات الذهب بعد وصله لـ 5000 جنية!! أسعار الذهب اليوم تصدم الشعوب في الوطن العربي مش مصر بس ❌

أعلنت بعض محلات الصاغة في محافظة الجيزة بمصر، انها قامت بتوقف البيع والشراء نظرًا لعدم ثبات سعر الذهب في مصر، وبالتالي فقد توقفت التجارة الذهبية إلى بضع ايام حتى يتم استقرار السعر، كما أن في الفترة الاخيرة زادت الأسعار بشكل كبير جدًا حتى أثر على العملة المصرية وجعلها قليلة بجانب ارتفاع سعر الدولار الماهولي، ويمكنك من خلال التفاصيل التي بداخل المقال أن تتعرفوا على سعر الجرام الواحد من عملة الذهب لكافة العيارات المختلفة.

أسعار الذهب اليوم

زادت اسعار الذهب في الفترة الماضية بأقل من 60 يوم، بنسبة 40% وهذا الأمر مخيف تمامًا على اقتصاد الدولة، حيث أن زيادة اسعار الذهب والدولار يؤثر بشكل كبير على قيمة العملة المصرية وبالتالي يؤثر على سعر التجارة الداخلية والبيع والشراء في كل شيء، ولذلك فقد تم الإعلان عن اسعار الذهب وفقًا لأخر تحديث منذ يوم 24 من يناير الماضي الموافق يوم الأربعاء، ومن بعدها تم توقف عمليات البيع والشراء نظرًا لاهتزاز الاسعار وعدم ثباتها على سعر معين، وبالتالي فأن الاسعار تتمثل في التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 فأنه تم تسجيله على أن يكون بسعر 3800 جنية مصري.

كما أن سعر جرام الذهب عيار 21 فأنه تم تسجيله على أن يكون بـ 3300 جنية مصري.

وبالتالي فقد تم تسجيل أقل عيار في الذهب وهو عيار 18، فأنه يكون بسعر 2800 جنية.

كما وضحنا لكم الاسعار، فقد يكون الفارق ما بين كل عمله والأخرى يصل حتى 500 جنية مصري بالكامل، وهذا الأمر لن يحدث منذ فترة كبيرة جدًا.