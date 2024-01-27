موعد مباراة مصر والكونغو في دور الـ16 من أمم أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

نحن على موعد مع المباراة المنتظر لكل محبي منتخب الفراعنة، لنتعرف في هذا المقال على موعد مباراة مصر والكونغو، وذلك في الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، حيث من المتوقع أن تكون مباراة قوية، تابعوا التفاصيل في الفقرات التالية.

موعد مباراة مصر والكونغو في كأس الأمم الأفريقية 2024

يبحث الكثير من متابعي كأس الأمم الأفريقية عن موعد مباراة مصر والكونغو في منافسات الدور الـ16، وذلك بعد أن تعادل منتخب مصر مع منافسه منتخب موزمبيق في الجولة الأولى بنتيجة 2-2، وتعادل في الجولة الثانية أمام منتخب غانا بنتيجة 2-2، وكذلك تعادل في الجولة الثالثة أمام منتخب الرأس الأخضر 2-2، حيث من المقرر أن تقام المباراة يوم غد الأحد الموافق 28 يناير 2024، على أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الـ10 مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الـ11 بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الـ9 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة للمباراة

من المعروف أن مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الحاصلة على حقوق بث كافة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، فإن من المقرر أن تنقل المباراة قناة بي إن سبورت AFCON المشفرة.

🔴📸 منتخب مصر يصل مدينة سان بيدرو استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى مدينة سان بيدرو استعدادا لمواجهة الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل – بتوقيت القاهرة – في مباراة دور الستة عشر لبطولة كأس… pic.twitter.com/R7nahidMXo — EFA.eg (@EFA) January 26, 2024

تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو

يعاني منتخب مصر من عدد من الغيابات لأهم اللاعبين وذلك في المباريات المقبلة، حيث من المتوقع أن يأتي تشكيل منتخب مصر على النحو التالي: