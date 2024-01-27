موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 75 فبراير 2024 والمسؤولين تعلن شروط الاستحقاق الجديدة

موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 75 فبراير 2024، تترقب الآلاف من الأسر السعودية موعد الصرف الرسمي لـ مستحقات الدفعة 75، لأن دعم حساب المواطن من أهم وسائل المساعدة الحكومية التي تقدمها الدولة للمواطنين من فئات الاستحقاق لرؤية 2030، كما أن حساب المواطن يضمن للمستفيدين الحصول على مبلغ نقدي 750 ريال سعودي يتم صرفها بشكل شهري.

ويأتي هذا الدعم بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين لتوفير حياة كريمة ومستقرة للأسر السعودية الفقيرة، كما أن الخطة الجديدة للتطوير والتعمير تشمل وسائل المساعدات المقدمة للأسر السعودية على أن تنطبق عليهم كافة الشروط، ورغم كثرة الأزمات والتدهور الاقتصادي لم ينقطع حساب المواطن، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 75 فبراير 2024.

حساب المواطن الدفعة 75 فبراير 2024

البحث عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن مرتفعة للغاية بالمملكة العربية السعودية منذ عدة أيام، وهذا يأتي تزامناًَ مع انتهاء شهر يناير واقتراب موعد الصرف الدفعة 75، وحسب تصريحات مسؤولي حساب المواطن أن الدفعة سوف يتم تأخيرها يوم واحد يوم الأحد الموافق 11 من فبراير 2024 بدلاً من يوم السبت 10 من فبراير لأنه عطلة الأسبوع الرسمية لكافة المصالح الحكومية والبنوك ولن يتبقى على موعد الصرف سوى أيام معدودة لذا عليكم الانتظار.

الشروط الجديدة للتسجيل في حساب المواطن

يوجد بعض القواعد والضوابط قام مسؤولي البرنامج بالإعلان عنها في بيان رسمي لمن يريد التسجيل والحصول على الدعم للدفعات القادمة، وتأتي الشروط على النحو التالي:.