NOW رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024، التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أمام المواطنين، تيسيراً لهم وتجنب الإزدحام والتكدس داخل مكاتب الشؤون الإجتماعبة، وكانت وزارة العمل العراقية أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2023، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الاخيرة عن رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024 عموم المحافظات،حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من المواطنين الأكثر احتباجاً وذلك لتوفير حباة كريمة لهم ومساعدتهم في التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، وشراء ما يلزمهم من طعام وشراب واحتياجات يوميةن وأكدت الوزارة على تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو الدخول على منصة مظلتي .

ثم ادخل على برنامج الرعاية الإجتماعية.

اضغط على تحميل الكشوفات.

انتظر ليتم تحميل الكشوفات.

وابحث عن اسم المواطن المراد الإستعلام عنه.

ثم تأكد من تطابق تاريخ الميلاد.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعيةوهي :