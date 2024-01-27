“رسميا” القناة الأرضية الجزائرية تنقل مباراة مصر والكونغو في كأس أمم أفريقيا 2024

أعلنت القناة الأرضية الجزائرية عن نقل مباراة مصر والكونغو الديموقراطية في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، والتي من المقرر أن تُقام غدا الأحد في العاشرة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وسوف يتم إقامة مباراة مصر والكونغو على ستاد سان بيدرو في البلد المنظم لهذه النسخة من البطولة وهي دولة كوت ديفوار (ساحل العاج).

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة ومصر والكونغو في كأس الأمم الأفريقية

وكانت الجماهير العريقة في مصر والعالم العربي تبحث عن القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو، وذلك لعدم توافر إذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية على القنوات المفتوحة، حيث تُعد شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لأحداث ومجريات البطولة، لتأتي القناة الأرضية الجزائرية وتُعلن عن إذاعتها لمباراة مصر والكونغو.

كما أعلنت القناة الأرضية الجزائرية عن بثها لمباراة الكاميرون ونيجيريا الليلة في العاشرة مساء بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت الجزائر، كما ستقوم ذات القناة بنقل مباراة السنغال وكوت ديفوار يوم الإثنين القادم بإذن الله في العاشرة مساء، وهذه المباريات قد أعلنت القناة الأرضية الجزائرية عن نقلها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

تردد القناة الأرضية الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكونغو

يُمكن استقبال تردد القناة الأرضية الجزائرية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايل سات 11680 عمودي 27500 5/6

مباراة مصر والكونغو في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا

يُذكر أن منتخب مصر قد صعد إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا بعد أن تعادل في المباريات الثلاث التي خاضها بدور المجموعات، حيث تأهل كوصيف للمجموعة برصيد ثلاث نقاط، كما تأهل منتخب الكونغو بنفس رصيد منتخب مصر، حيث تأهل برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاث تعادلات، لكن الفارق بينهما أن منتخب مصر قد سجل ستة أهداف وتلقت شباكه ستة أيضا في الثلاث مباريات، بينما منتخب الكونغو قد سجل هدفين وتلقت شباكه مثلهما.