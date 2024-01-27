مواعيد عرض مسلسل جولة أخيرة بطولة أحمد السقا على منصة امازون برايم

يبحث عشاق ومحبي الفنان المصري أحمد السقا عن مواعيد عرض مسلسل جولة أخيرة، الذي حقق أعلى المشاهدات خلال الأيام الأخيرة، وبعد عرض أولى حلقات مسلسل جولة أخيرة تفاعل معه عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم، حيث يعرض المسلسل على منصة امازون برايم.و من خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل جولة أخيرة بطولة أحمد السقا…

أحداث مسلسل جولة أخيرة

تدور أحداث مسلسل جولة أخيرة حول شخصية الدكتور”يحي” الذي يمر بالعديد من الأزمات وخاصة بعد أن ابتعد عن الرياضة المفضلة إليه، إلا أن حياته تنقلب رأساً على عقب عندما يظهر مدربه القديم”تامبي” ويجسد دوره الفنان أشرف عبد الباقي الذي يسعى أن يجعل يحي يعود لممارسة رياضة الفنون القتالية،يشارك في بطولة مسلسل جولة أخيرة أحمد السقا، أسماء أبو اليزيد، أشرف عبد الباقي، على صبحي، سحر رامي، حنان سليمان، رشدي الشامي، وتشارك الفنانة حنان مطاوع كضيفة شرف في المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل جولة أخيرة

حيث تم عرض أولى حلقات مسلسل جولة أخيرة يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، على منصة امازون والتي اشتهرت خلال الآونة الأخيرة بعرض مجموعة من الأعمال الدرامية التي حققت أعلى نسب مشاهدة خلال السنوات الأخيرة.

يُعرض مسلسل جولة أخيرة بواقع حلقتين كل أسبوع وتحديداً يوزم الخميس في تمام الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، كما يمكنكم مشاهدة الحلقة على منصة اماوزن برايم بدون اعلانات وبجودة عالية.