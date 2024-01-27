رابط pdf استخراج كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لجميع المحافظات لدى وزارة العمل 2024

استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق من الموضوعات المهمة في الفترة الحالية حيث صرحت وزارة العمل في العراق في تلك الأيام بأنها حتى الآن تقوم بمراجعة جميع المتقدمين لطلب برنامج الرعاية الاجتماعية في دولة العراق، وذلك بعد التأكد من توافر شروط الاستحقاق في المواطنين المشمولين بالبرنامج، وهذا الأمر جعل الكثير من المواطنين العراقيين يتساءلون عن كيفية الاستعلام والاطلاع على قوائم الأسماء التي شملها دعم الرعاية الاجتماعية، وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت أيضًا عن إمكانية الاستعلام عن كشوف أسماء المشمولين بطريقة إلكترونية سهلة من خلال الرابط الذي سنذكره لكم في السطور القادمة.

Pdf كشوف أسماء المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية

عملت الحكومة العراقية على تسهيل عملية الاستعلام والاطلاع على قوائم أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية، حيث أتاحت الوزارة رابطًا إلكترونيًا يستطيع المواطن من خلاله الاستعلام عن أسماء المشمولين والمقبولين في البرنامج، ويتم ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

أول خطوة هي أن يقوم المواطن المتقدم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يقوم باختيار أيقونة “الاستعلام” والضغط عليها.

الآن يجب على المواطن أن يدخل كافة بياناته الشخصية وكتابتها في الحقول المخصصة لها.

كذلك بعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة يجب الضغط فوق “تحميل كشوفات الأسماء”.

بذلك يصبح بالإمكان الاطلاع على قوائم أسماء المشمولين بكل بساطة.

شروط برنامج دعم الرعاية الاجتماعية 2024