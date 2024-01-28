جميع المحافظات.. نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2024 عبر موقع نتيجة نت

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2024 لجميع المحافظات وذلك عبر البوابة الرسمية التابعة للوزارة، حيث انتهى طلاب المرحلة الإبتدائية من أداء اختبارات الترم الأول من هذا العام منذ عدة أيام، ومن المقرر أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابات وتحصيل الدرجات ورفعها على الموقع الرسمي مباشرة خلال الساعات الماضية، والتي تمت من قِبل نخبة من المعلمين الأكفاء، ولقد وصلت نسبة نجاح الصف الخامس الإبتدائي 70%، في حين بلغت نسبة نجاح الصف السادس الإبتدائي نحو 80%.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2024

أعلنت الجهات المختصة عن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2024 بكافة المديريات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المؤكد أنه تم الانتهاء من رصد الدرجات النهائية لطلاب الصف الخامس والسادس الإبتدائي منذ عدة أيام قليلة، وإضافة إلى ذلك فإن الوزارة وفرت منصة إلكترونية من خلالها يتمكن أولياء الأمور من الإطلاع على جميع النتائج بكل سهولة وعلى صعيد آخر فإنه تم الإعلان بأن نسبة النجاح في الصف الرابع الإبتدائي قد بلغت 88%.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وتماشيا مع التطورات التكنولوجية الحادثة على مستوى العالم، فإن الحكومة المصرية قامت بتدشين عدة منصات آلية عن طريقها يتم حصول المستخدم على الخدمة التي يحتاجها بدون الذهاب إلى مقر المؤسسة، ومن هذا المنطلق طرحت الوزارة البوابة التعليمية التي من خلالها يتم نشر النتائج لكل المراحل وذلك كالتالي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحديد خيار سنوات النقل المراد الاستعلام عنها.

اختيار المرحلة الدراسية.

إدخال جميع بيانات الطالب مثل رقم الجلوس واسمه.

أخيراً الضغط على أيقونة عرض النتيجة، ومن ثم سيتم تحميل كشف النتائج بالكامل.

كما أعلنت محافظة القاهرة أنه في حال عدم تمكنك من الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي يمكنك الاتصال على الخط الساخن التابع للمحافظة على رقم 09000100 من أي خط ارضي، بسعر المكالمه العادية، وتسجيل بيانات الطالب والاستماع إلى النتيجة، كما يمكنك أن تكتب لنا تعليق أسفل الموضوع يتضمن البيانات وسيتم عرض نتائج الطلاب فور اعتمادها.