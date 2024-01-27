يا لولو الحرامي سرق ماما.. تردد قناة وناسة كيدز 2024 على النايل سات

زاد البحث بشكل كبير عن التردد الجديد لقناة وناسة كيدز، خاصة بعد أن أخذت شهرة كبيرة في فترة وجيزة عبر نقلها للعديد من البرامج والأفلام الكرتونية المختلفة، إضافة إلى أن القناة زادت شهرتها بشكل كبير في دول العالم العرب، خاصة وأن القناة موجهة للعديد من الأطفال وبمختلف الأعمار، ويمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة كيدز

يمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية المختلفة، لتكون من أشهر وأبرز قنوات الأطفال الحديثة التي يتم عرضها باللغة العربية، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11470.

معدل الترميز لقناة وناسة 27500.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

تردد قناة وناسة على العرب سات

ويمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة على العرب سات، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون العرب سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11270.

معدل ترميز القناة 27500.

طريقة استقبال قناة وناسة كيدز 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة وناسة كيدز، وفقًا لما يلي:-