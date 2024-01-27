نتيجة نت 3 اعدادي| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس الترم الأول 2024 بلقاس/ دكرنس/ المنصورة/ جمصه كل المراكز 

نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس الترم الأول 2024 يرصدها لكم البديل الإخباري عبر القسم الخاص بالتعليم، حيث رصدت بشكل كبير عمليات بحثية عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية، فالجميع في الانتظار بفارغ الصبر للحصول على رابط مباشر للنتيجة، ففي خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024 الترم الأول كل المراكز المنصورة،السنبلاوين ،ميت غمر،المطرية ،بلقاس ،دكرنس،المنـزلة ،طلخا ،منية النصر،شربين ،تمى الامديد ،ميت سلسيل ،بني عبيد،أجا ،أخطاب،نبروة ،مدينة جمصة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية أنها أنهت عمليات تصحيح أوراق الإجابات، وشرعت الكنترولات في جميع مراكز المحافظة في إعداد كشوفات نتيجة 3 اعدادي وأسماء الطلاب والطالبات الناجحين، مؤكدة على أنه تم رصد ومراجعة الدرجات، ولم يتبقى سوى اعتماد المحافظ نتائج الشهادة الإعدادية ومن ثم رفعها على الموقع الرسمي لنتائج محافظة الدقهلية، وذلك حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية.

لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول يتم من خلال اتباع الخطوات التالية، والتي من خلالها نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية.

تبدأ العملية بالوصول إلى رابط بوابة النتائج الإلكترونية لمحافظة الدقهلية “هنا“

أو هنا موقع نتيجة نت

ثانياً النقر على أيقونة النتائج.

ثم إدخال رقم جلوس الطالب.

وأخر خطوة الضغط على استعلام.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية ترم أول



مادة اللغة العربية 40 درجة .

مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

مادة الرياضيات تخصص 30 درجة.

مادة العلوم 20 درجة.

المجموع الكلي: 140 درجة.

احصل على نتيجتك

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الأول من خلال ترك تعليق أسفل المقال متضمناً الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب ومن ثم سيتم جلب نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدقهلية بالدرجات فور اعتمادها.