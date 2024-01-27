تردد قناة TRT التركية لمشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس الموسم الأول

يرغب الكثير من عشاق الدراما التاريخية في استقبال تردد قناة TRT التركية، وذلك لمشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس، حيث تعمل قناة TRT التركية على بث حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الأول يوم الإثنين من كل أسبوع، وقد لاقى ذلك المسلسل إقبالا جماهيرا واسعا في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث يعرض المسلسل قصة صلاح الدين الأيوبي ولكن بشكل درامي مختلط بجانب من التاريخ، فالمسلسل من الجانب الدرامي قد أشاد به الكثيرين، وسنعرض لكم في ثنايا المقال تردد قناة TRT الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي إلى جانب مواعيد عرضها للمسلسل.

المسلسلات التاريخية الدرامية على قناة TRT التركية

حظيت قناة TRT التركية بمتابعة كبيرة في العالم العربي منذ أن عرضت مسلسل قيامة أرطغرل في المواسم الأربع الأولى من السلسلة، ثم نالت شهرة كبيرة عندما عرضت مسلسل نهضة السلاجقة العظمى إلى جانب مسلسل الأخوة بربروسا، ثم ازداد عدد المتابعين لها بعد أن عرضت مسلسل ألب أرسلان، وهي الآن تعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس في موسمه الأول، ولذلك فإن هذه القناة قد استقطبت متابعين كثيرين لها من شتى أنحاء الوطن لعربي لقيامها بعرض تلك المسلسلات التاريخية الرائعة.

تردد قناة TRT التركية لمشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس

يُمكن استقبال تردد قناة TRT الحكومية التركية لمشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس الموسم الأول عبر التردد الآتي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 11042 أفقي 27500 5/6 HD

مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة TRT التركية

تبث قناة TRT التركية مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس يوم الإثنين من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت القاهرة، ثم يتم ترجمة الحلقة على منصة هلال، ثم يتم عرض الحلقة الجديدة مترجمة على قناة الفجر الجزائرية يوم الجمعة.