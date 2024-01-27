التموين: حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024 ..ومن الفئات المستحقة

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024، من أكثر الأمور التي يهتم بها الكثير من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن المصري بسبب غلو أسعار المواد الغذائية،وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024، والتي يأمل عدد كبير من المواطنين أن يكون خبر حقيقي، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وبعدما رصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024، صرح الدكتور”علي المصيلحي” إلى أن هذا الخبر غير حقيقي بالمرة وأن الأخبار التي يتم تداولها بشأن هذا الخبر ليس لها أي أساس من الصحة، وأكد “المصيلحي” أنه في حال الإعلان عن خبر مثل هذا سوف يكون من خلال الصفحة الرسمية للوزارة ، مشدداً على ضرورة التحري بدقة قبل نشر هذه الأخبار التي تُحدث حالة من الجدل في الشارع المصري، وأن المواطن ليس بحاجة إلى كل هذه الشائعات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن خلال الآونة الأخيرة.

المصبلحي: الوزارة مستمرة في صرف السكر الحر على بطاقات التموين في فبراير 2024

كما أشار”المصيلحي” على على أن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية مع بداية كل شهر بقيمة 50 جنيه لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، وصرف كيلو سكر بسعر 27 جنيه لكل بطاقة تموين تحتوى على فرد إلى ثلاثة أفراد، وصرف 2 كيلو سكر لكل بطاقة تحتوي على 5 أفراد فأكثر، هذا بالإضافة إلى صرف 5 أرغفة بلدي يومياً لكل مواطن.