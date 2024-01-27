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moi.gov.kw الالتحاق بعائل الكويت 2024 الشروط الجديدة
يرغب العديد من المواطنين في التقديم بعائل الكويت، وذلك بعد أن أعلنت حكومة الكويت عن فتح باب الإلتحاق بالعائل، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة، إضافة إلى أن وزارة الداخلية تقوم بإستقبال طلبات التقديم بداية من غدًا الأحد الموافق 28 من شهر يناير 2024، فضلاً عن الإلتزام بجميع الضوابط والمعايير التي فرضها الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.
شروط الالتحاق بعائل الكويت 2024
هناك بعض الشروط الهامة من أجل القيام بالإلتحاق بعائل الكويت، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، وفقًا للنحو الأتي:-
- يجب أن يكون الشخص المتقدم حامل لمؤهل جامعي مناسب.
- كذلك يجب وأن تطابق مهنة المتقدم في البلاد مع التخصص المطلوب من أجل القبول بعائل الكويت.
- كذلك يتم رفع الراتب إلى نحو 800 دينار كويتي.
كيفية تجديد إقام الإلتحاق بعائل الكويت
جاءت أهم خطوات القيام بتجديد إقامة الإلتحاق بعائل الكويت، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي.
- ثم يتم النقر على أيقونة “الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
- اختيار الخدم التي ترغب فيها.
- القيام بكتابة جميع المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.
- إرفاق المستندات المعنية بالقبول.
- التأكد من جميع البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.
- الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.