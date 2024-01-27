تردد قناة الشروق الجزائرية بآخر تحديث (يناير 2024) على القمر الصناعي نايل سات

يبحث العديد عن تردد قناة الشروق الجزائرية الجديد، حيث تأسست هذه القناة في الجزائر عام 2011 بمبادرة من رجل الأعمال “إسماعيل مناصرية”، وهي إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة في البلاد التي تتخذ العاصمة الجزائرية مقراً لها، وتركز برامجها على الشأن السياسي والاجتماعي المحلي من خلال التقارير والنقاشات، كما تهتم بالشأن العربي والدولي، وبرزت أهميتها كونها القناة الأولى التي تبث برامجها باللغة العربية في الجزائر، حيث كانت القنوات الخاصة في السابق تبث باللغة الفرنسية.

تردد قناة الشروق الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

يمكنك مشاهدة قناة الشروق الجزائرية على النايل سات بجودة SD على التردد 10921، ويمكنك مشاهدة القناة بجودة HD على التردد 10992، وفي كلا الترددين يجب أن يكون الاستقطاب عمودياً، ويجب أن يكون معدل الترميز 27500، وأن يكون معامل تصحيح الخطأ 7/8.

قائمة بأهم مسلسلات وعروض قناة الشروق الفضائية لهذا العام

أعلنت قناة الشروق الفضائية عن قائمة مسلسلاتها الرمضانية لهذا العام، والتي تضم مجموعة متنوعة من الإنتاجات الدرامية، تشمل القائمة مسلسل “عمارة الحاج لخضر”، ومسلسل “فريدة”، ومسلسل “عائلة هاي تك”، ومسلسل “الخروج”، و”قيامة أرطغل”، ومسلسل “حلاوة روح”، و”ذئاب الحب”، ومسلسل “وشاء الهوى”، وبالإضافة إلى العروض الدرامية، تعرض القناة أيضاً برامج ترفيهية ونشرات فنية ورياضية وإخبارية، كما تقدم القناة محتوى ثقافياً وسياسياً متنوعاً، بالإضافة إلى مقابلات مع مختلف الشخصيات البارزة والمسؤولين الجزائريين والعرب.

قائمة برامج القناة

في هذه الفقرة سنعرض لكم مجموعة مختلف من أهم البرامج التي يمكن مشاهداتها عبر شاشة قناة الشروق الجزائرية، وهي كالتالي: