صدمة كبيرة.. ارتفاع أسعار شاي العروسة اليوم السبت 2024/1/27 في جميع الاسواق والمحلات

يبحث بعض محبي الشاي عن أسعار شاي العروسة اليوم فهو أحد الأنواع التي تعرف على السوق المصرية لتداول السلع، حيث قامت الشركة المالكة له برفع الأسعار الخاصة بها للمرة الخامسة خلال الفترة الحالية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العبوة الخاصة به بشكل ملحوظ، ومن خلال مقالنا نقدم لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بالأسعار الجديدة، فقط قم بمتابعة مقالنا وسوف تتعرف عليها بشكل مفصل.

أسعار شاي العروسة اليوم

يتم التساؤل خلال الفترة الحالية عن أسعار شاي العروسة اليوم فهو يعد من الأنواع المفضلة لدى فئة كبيرة من الشعب المصري خاصة بعد مقاطعة بعض المنتجات التي لا تنتمي إلى الصناعة المصرية، حيث وصلت أسعاره إلى ما يلي:

ارتفع سعر الخاص بكيلو شاي العروسة إلى سعر 225 جنيه بدلًا من سعره الماضي وهو 195 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كرتونة الشاي التي تضم 12 كيلو من الأحجام المختلفة إلى 2700 جنيه بعد قرار الزيادة في أسعارها.

ارتفع سعر كرتونة الشاي التي تضم 20 كيلو من أحجام عبوات الشاي المتنوعة إلى 4500 جنيه بعد قرار الزيادة.

مراحل ارتفاع أسعار شاي العروسة

الجدير بالذكر أن شركة شاي العروسة قد عملت على رفع الأسعار الخاصة بها خلال عام 2023 الماضي عدة مرات مما أدى إلى رفع العبوة التي تصل إلى المستهلك، ومن ضمن تلك الزيادات كما يلي: