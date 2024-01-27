مبروك عليك الزيادة.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لجميع الموظفين – الحق شوف حسابك

يترقب العديد من الناس موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 حيث أنه من المقرر صرف مرتبات الموظفين العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية، لذلك فقد قررت الوزارة صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة في يوم 22 فبراير لعام 2024 ،ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام متواصلة حيث ينتهي صرف مرتبات شهر فبراير في يوم 28 فبراير حيث يتم صرف المرتبات في الأيام 26 و 27 و 28 من شهر فبراير للمتخلفين عن الصرف في الموعد المحدد لهم.

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024

ينتظر العاملين بالقطاع العام الحكومي موعد صرف المرتبات الخاصة بشهر فبراير من هذا العام، حيث يعمل بالقطاع الحكومي الأغلبية العظمي من المصريين، وتقرر صرف المرتب لحوالي 66 وزارة وهيئة حكومية يعمل بها المصريين، واليك أغلب الهيئات التي يتضمنها مرتب فبراير 2024.

موظفي مجلس النواب ووزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم

مجلس الأمن القومي وهيئة النيابة الأدارية والزراعة وموظفي دار الأفتاء والجهاز المركزي

موظفي المجلس الأعلي للصحافة والمحكمة الدستورية العليا

موظفي وزارة النقل وقطاع الطرق وهيئة قضايا الدولة

موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية والأستثمار والتعاون الداخلي

موظفي المجلس الأعلي لتنظيم الأعلام واللجنة العليا للانتخابات

موظفي التموين والتجارة الداخلية و القوي العاملة المصرية

موظفي وزارة الأسكان والمرافق و موظفي وزارة التضامن الأجتماعي

موظفي وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي ووزارة الكهرباء والتخطيط ومجلس الوزراء

شرائح صرف معاش فبراير 2024

يتم صرف راتب فبراير 2024 علي عدة شرائح، لضمان عدم الأزدحام علي مراكز الصرف والبنوك، فاليك تفاصيل الصرف لشهر فبراير القادم: