تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 شهر يناير Pdf عُموم المحافظات عبر منصة مظلتي

تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حتى هذه اللحظة لا تزال عمليات البحث مستمرة من جانب المواطنين في مختلف المحافظات العراقية حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 حيث تأخرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاعلان عن هذه الوجبة الجديدة للدفعة السابعة لشهر يناير 2024، ولكن العديد من المصادر تشير إلى أن الإعلان عن الكشوفات الجديدة سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة ليتمكن جميع المستفيدين من الاستعلام عن أسماءهم في تلك الكشوفات الخاصة بالوجبة الاخيرة.

تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أنها تبذل مجهودات كبيرة جداً من أجل إعلان الأسماء الجديدة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وحتى يتمكن الجميع من تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث كانت قد أشارت إلى أن نحو 466768 أسرة تقدموا للحصول على هذه الدفعة وأن الوزارة اقتربت بالفعل من الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات ومن ثم إعلان الأسماء المقبولة، ولعل من أبرز الشروط الخاصة بالحصول على الرعاية هي أن يمتلك المتقدم الجنسية العراقية وأن يقيم بالعراق إقامة دائمة وعدم امتلاك عقارات أو أراضي أو ممتلكات بقيمة عالية، ومن الجدير بالذكر أن هذا الدعم يقدم للأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً بهدف تحسين مستوى المعيشة.

مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

من أجل تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 لشهر يناير يتعين على المتقدم إتباع مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، وهي كالآتي:-