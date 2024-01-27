خطوات اضافة المواليد في حساب المواطن 1445… وموعد نزول الراتب الإضافة لهم

خطوات اضافة المواليد في حساب المواطن 1445، تسعى الحكومة السعودية على توفير الدعم لعدد كبير من المواطنين السعوديين الغير قادرين على مواجهة ظؤوف المعيشة الصعبة، ومن ضمن البرامج التي أعلنت عنها الحكومة السعودية هو “حساب المواطن” والذي كشف خلال الآونة الأخيرة عن خدمة جديدة وهياضافة الجدد والتي يمكن من خلالها المواطن اضافة أبناءه والاستفادة بالدعم النقدي التي تقدمه المملكة العربية السعودية.

برنامج حساب المواطن 1445

حيث تعتبر اضافة المواليد في حساب المواطن 1445، من أكثر الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في المملكة السعودية، وخاصة بعد أن كشفت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على الإنترنت أن المواليد الجدد التي تم اضافتهم بعد يوم 10 ديسمبر الماضي سوف يتم دراسة الطلبات المقدمة واختيار الأسر التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة والفئات الآتية:

الأسر السعودية.

زوجات المواطنين السعوديين.

المواطنين الغير متزوجين.

الأفراد المستقلون في سكن خاص.

الأفراد حاملي بطاقات النقل الخاص.

الامهات الأرامل والمطلقات والحاضنات لأطفال.

خطوات اضافة المواليد في حساب المواطن 1445

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، عن تخصيص رابط الكتروني لإضافة المواليد في حساب المواطن والتي يمكن الاستعلام عنه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت.

ادخل رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.

اضغط على بيانات التابعين.

ثم اضغط على اضافة تابع جديد.

ادخل البيانات المطلوبة للمولود وتاريخ ميلاده ثم اضغط على ايقونة اضافة مولود جديد.

شروط اضافة مولود في حساب المواطن 1445