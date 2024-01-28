مفتوح الان.. رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 + الشروط والأوراق المطلوبة عبر بوابة الوظائف الحكومية

تعد مسابقة التربية والتعليم 2024 إحدى المسابقات المنظمة من قبل وزارة التعليم لكي يتم تعيين عدد من المعلمين والمعلمين المساعدين في كافة المحافظات لسد كافة الاحتياجات التي تحتاج إليها المدارس، كما أن تلك المسابقة تساعد الحاصلين على المؤهلات العالية في الحصول على فرصة عمل جيدة بالوزارة التعليمية، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أهم التفاصيل التي تتعلق بهذه المسابقة وطريقة التقديم إليها بشكل مفصل.

مسابقة التربية والتعليم 2024

يوجد عدد من الأفراد يهتمون بالتعرف على التفاصيل التي تتعلق بمسابقة التربية والتعليم 2024 فهي المسابقات المنظمة لتوظيف أكبر عدد من المعلمين في المحافظات المصرية، ويتم التقديم إليها كما يلي:

ادخل على رابط التقديم على المسابقة من هنا بشكل مباشر. قم بالضغط على زر الوظائف، ومن ثم اختر نوع الوظيفة التي تريد العمل بها. اختر المحافظة التي تقيم بها بعد ذلك. اقرأ الشروط جيدًا ومن ثم قم بالموافقة عليها وحمل جميع المستندات التي يطلبها الموقع منك. اضغط على زر التالي، وقم بإدخال إيصال رسوم الاشتراك في المسابقة. اضغط في النهاية على زر التقديم.

شروط التقديم إلى المسابقة

قامت الوزارة بوضع عدد من الشروط التي يجب الإلتزام بها حتى يتم قبول طلب التقديم الخاص بالمتقدم والقيام بتعيينه في إحدى الوظائف المتاحة، والتي تكون كما يلي:

لا يزيد العمر الخاص بالمتقدم عن الـ 40 عامًا ولا يقل عن الـ 25 عام.

يكون حاصلًا على مؤهل عالي من كلية التربية سواء التعلم الأساسي أو التربية النوعية أيضًا.

يكون حالًا على دبلوم التربوي من خلال كلية التربية.

في حال تم التقديم بمؤهل التربية النوعية يكون أما مؤهل التعليم الأساسي أو الإبتدائي.

لم يقل التقدير العام الذي تمكن من الحصول عليه عن تقدير المقبول.

وجدير بالذكر بشان اخر موعد للتقديم والتسجيل في مسابقة 30 الف معلم وهو في يوم 30 يناير الجاري وحينها لن يتمكن ايه شخص للتسجيل.

وبعد اتمام الشروط المطلوبة والازمة للتقديم يمكن لجميع الراغبين التسجيل بسهولة قبل قفل باب التقديم من خلال الخطوات التي ذكرناها سابقا.

ومن خلال بوابة الوظائف البوابة الحكومية يمكن لجميع الراغبين بسهولة معرفة خطوات التقديم بسهولة من خلال لينك التقديم.