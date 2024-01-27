“مش ثابتة على سعر” اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاحد 28 يناير 2024 واسعار البيض الأحمر والبلدي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاحد 28 يناير 2024، كونها من أهم البروتينات التي تحرص الأسرة المصرية على وضعها على مائدة الطعام مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسعار الفراخ البيضاء وسعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاحد 28 يناير 2024

وسجلت اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاحد 28 يناير 2024في الأسواق والتي تتراوح بين 76.4 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 65 جنيهًا حتى 85 جنيهًا، فيما سجل سعر الفراخ البلدي 104.3 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 80 جنيهًا إلى 135 جنيهًا

أسعار كرتونة البيض اليوم

حيث شهدت أسعار كرتونة البيض استقراراً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة والتي جاءت على النحو التالي:

لسعر كرتونة البيض الأحمر 128 جنيه، تصل إلى المستهلك بقيمة 145 إلى 148 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي 142 جنيه وتصل إلى المستهلك بـ 160 جنيه إلى 165 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض بـ 129 جنيه، وتصل إلى المستهلك بحوالي 150 جنيه.

اسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

فيما اختلفت أسعار الكتاكيت اليوم نظراً لاختلاف أنواعها والتي جاءت كالتالي:

سعر الكتكوت البلدي عمر بوم يتراوح بين 5 الى 6 جنيه.

فيما سجل سعر كتكوت الهجين عمر يوم واحد 9.5 جنيه و10,5 جنيه.

أما عن سعر الكتكوت الساسو عمر يوم واحد 16 جنيه.

فيما سجل سعر كتكوت الابيض الشركات عمر يوم واحد ما بين 25 جنيه الى 30 جنيه.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

كما تشهد اسعار البط تزايد ملحوظ خلال الساعات الأخيرة لتسجل …