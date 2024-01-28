رابط تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، من المقرر أن تعلن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الفترة القادمة وفقا لما أفادت به وزارة العمل العراقية، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أشهر برامج الدعم المالي التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها الفقراء بغرض توفير حياة كريمة لهم في ظل الاوضاع الاقتصادية السيئة التي يشهدها العراق حاليا، واليكم طريقة تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع الوزارة الرسمي فور الاعلان عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

الالاف من المواطنين يتسائلون عن موعد صدور كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بشكل رسمي، ولكن حتى الآن لم تقوم وزارة العمل بالاعلان عن موعد محدد لاطلاق تلك الكشوف، حيث لازالت الوزارة تعمل على توفير موارد مالية من خلالها يتم صرف الدعم لمستحقيه في عموم المحافظات العراقية ممن تنطبق عليهم الشروط، واليكم طريقة استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة والاخيرة:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية.

من قائمة الخدمات الالكترونية، اختر برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم باختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

حدد اسم محافظتك التي تقطن بها.

لابد من كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كشوف اسماء المشمولين، والتي يمكنك تحميلها على جهازك بصيغة pdf.

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

واليكم الشروط التي وضعتها وزارة العمل العراقية والتي لابد من توافرها بك لتستفيد من الدعم:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بالعراق بشكل دائم.

أن لا يقل عمر المتقدم من الرجال عن 18 عام ولا يتخطى ال 55 عام.

بالنسبة للنساء لا يقل العمر عن 16 عام ولا يتخطى الستين عام.

يمكنك استخراج كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية الرسمي خلال الايام القادمة بعدما يتم الانتهاء من أعمال الفحص، حيث سيستفاد من تلك الوجبة الالاف من الاشخاص في كافة المحافظات.

لم تعلن حتى الآن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة مما أثار غضب المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية والدعم الحكومي بالعراق وأعلنوا عن ذلك عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وطالبوا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضرورة إعلان اسماء المستحقين في اسرع وقت ممكن.