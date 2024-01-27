إليكم تردد قناة بداية السعودية “Bedaya TV” بآخر تحديث 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

نلاحظ تزايد البحث يوماً بعد يوم حول تردد قناة بداية الفضائية الجديدة لعام 2024، إذ يسعى المشاهدون العرب إلى استكشاف محتوى القناة الغني والمتنوع على مدار اليوم، حيث تتميز قناة بداية السعودية بتقديمها مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية ذات الجودة العالية، ولكن لا داعي للقلق، حيث سنقوم في هذا الفقرة بتقديم أحدث تردد لقناة “Bedaya TV” بشكل مفصل عبر الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات، ويمكنكم ضبط إشارة التردد بسهولة باتباع التفاصيل الموضحة أدناه لتتمكنوا من متابعة كل ما تقدمه القناة للجمهور على مدار اليوم بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع أي رسوم اشتراك شهرية أو سنوية.

تردد قناة بداية على نايل سات وعرب سات بآخر تحديث 2024

في هذا الفقرة سنوفر لكم معلومات تردد قناة بداية الجديدة Bedaya TV 2024 على النايل سات وعلى عرب سات بشكل مفصل ويمكنكم الاطلاع على الترددات والمعلومات التالية بسهولة.

تردد قناة “Bedaya” الجديد 2024 على النايل سات:

تردد القناة: 12054

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تجدر الإشارة إلى أن “بداية” تبث بجودة عادية، لذا يمكن استقبالها والاستمتاع ببرامجها المختلفة حتى على أجهزة التلفزيون القديمة.

تردد قناة بداية الجديد 2024 على عرب سات

تبث قناة بداية أيضاً على القمر الصناعي عرب سات، وهو الشائع استخدامه في منطقة الخليج العربي والسعودية، إضافة إلى لبنان وبعض المشاهدين من مصر، ويمكن ضبط التردد للقناة على هذا القمر عبر البيانات التقنية التالية.

تردد القناة: 12418

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تجدر الإشارة إلى أن اسمها على قائمة القنوات سيكون Bedaya.