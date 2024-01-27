موعد بدء الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب الجامعات والمدارس في مختلف المحافظات

شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعًا في نسبة البحث بين طلاب المدارس والجامعات لمعرفة موعد بدء الترم الثاني، وفي هذه المقالة من خلال موقعنا البديل نقدم لكم مجموعة من المعلومات حول مواعيد بدء الترم الثاني لعام 2024 في مصر.

موعد بدء الدراسة في الجامعات والمدارس

بالنسبة لطلاب المدارس، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ستكون يوم السبت الموافق 10 فبراير لطلاب صفوف النقل بالمدارس، وتم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن بداية الترم الثاني 2024 لطلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة ستكون أيضًا في العاشر من فبراير.

هذا بالإضافة إلى أن بداية امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستكون في 25 مايو 2024، فيما تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية في الأول من يونيو 2024، وتليها امتحانات الثانوية العامة في الخامس عشر من يونيو 2024.

تفاصيل إضافية حول العام الدراسي ضمن الخطة الزمنية للعام الدراسي:

بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب في 30 سبتمبر.

انتهاء الفصل الدراسي الأول في 25 يناير 2024.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في 9 يناير 2024.

بداية إجازة نصف العام في 27 يناير 2024، وتنتهي في 8 فبراير 2024.

بداية الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير 2024.

انتهاء الفصل الدراسي الثاني في 6 يونيو 2024.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في 25 مايو 2024.

بدء امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024.

بدء امتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، أن إجازة نصف العام الدراسي لهذا العام ستستمر لمدة أسبوعين فقط، مع انتهاء الإجازة في 8 فبراير 2024.