“الأخضر طار في السوق السوداء”.. اعرف بسرعة سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 27 يناير 2024 وصل لأسعار خيالية!!

يبحث الكثير من الأشخاص في الأيام القليلة الماضية عن سعر الدولار في السوق السوداء، حيث تعدد هذا السؤال بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية من جانب الكثير من المواطنين، ويتردد هذا السؤال بكثرة لأن سعر الدولار ارتفع إلى ما يقارب حوالي 66 جنيها في السوق السوداء، وفي هذا المقال سوف نتعرف على آخر التعديلات في سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء.

سعر الدولار في السوق السوداء

هذا وقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء ارتفاعا كبيرا وملحوظا من جانب المواطنين مقابل الجنيه المصري، وفي آخر تحديث له ارتفع بنحو 2.5 جنيه مصري اواكثر، ويعد هذا الارتفاع هو الأعلى خلال الفترة الماضية، وإليكم سعر الدولار في السوق السوداء:

يصل اليوم السبت سعر 1 دولار أمريكي الى 66.4 جنيه مصري.

وصل اليوم السبت سعر 5 دولار أمريكي إلى 331.9 جنيه مصري.

وقد استقرت أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المركزية وبعض شركات الصرف، وعلاوة على ذلك فقد شهدت السوق السوداء إقبال الكثير من المواطنين إليها، ويشير ذلك إلى عدم رضا المواطنين بسعر البنك المركزي للدولار، وتفضيل التعامل مع السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

هذا ويحدد البنك المركزي سعر الدولار بشكل يومي، وفقاً لتطورات التعاملات الأجنبية للعملة، وإليكم سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية: