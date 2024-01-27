كيفية ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

سوف نتعرف من خلال هذا المقال على تردد القناة الجزائرية الأرضية 2024 لمتابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية على النايل سات بجودة عالية، والتي تعتبر الناقل الوحيد المجاني للبطولة، ومن جهة أخرى، يترقب عشاق كرة القدم بشغف مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية 2024، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الانتصار والتأهل للدور التالي في البطولة.

القناة الأرضية الجزائرية

تُعد القناة الجزائرية الأرضية من بين القنوات الرياضية الهامة التي تقوم بنقل مباريات المنتخب الجزائري وأندية البطولات الأفريقية. وفي الوقت الحالي، تنقل القناة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار، حيث حصلت على حقوق نقل 17 مباراة.

تتميز القناة بجودة عالية في بث ونقل المباريات، وتعد واحدة من القنوات الرياضية المميزة التي تعتمد التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال. يُقدم موقع بلد نيوز تفاصيل حول تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، بالإضافة إلى موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية.

تردد القناة الجزائرية الأرضية

التردد: 11680

القمر الصناعي: النايل سات

استقطاب الإشارة: عمودي

معدل الترميز: 27500

جودة الصورة: HD

شفرة القناة: 110000000000

كيفية ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية على الرسيفر:

الانتقال إلى قائمة الإعدادات على الريموت كنترول. الانتقال إلى خانة القمر الصناعي. إضافة تردد جديد وإدخال كل المعلومات المطلوبة. النقر على زر البحث والانتظار حتى تظهر القناة.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية:

المباراة ستقام يوم الأحد، الموافق 28/1/2024، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

كيفية إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية على الجهاز:

بعد إتمام خطوات تنزيل القناة، يُدخل شفرة القناة (1100001100000000) للاستمتاع بمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024.

اسم القناة الجزائرية الأرضية:

تُعرف القناة على النايل سات باسم “Programme National”.

تُعتبر القناة الجزائرية الأرضية من القنوات الرياضية التي تنقل العديد من المباريات الهامة وخصوصًا مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا بجودة HD.