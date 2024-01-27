اظبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات وشاهد مسلسل قيامة عثمان 145 كامله

ازداد البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد، وذلك بالتزامن مع إعلان إدارة هيئة القناة عن شرائها لحقوق بث أهم المسلسلات التركية الحصرية المجانية، والتي منها مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس ومسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر عرب سات والنايل سات بجودة عالية للصوت والصورة، ولقد حققت الأعمال التركية خلال الفترة الماضية شعبية ضخمة داخل الوطن العربي بأجمعه، لذا قامت القناة بعرض باقة من أفضل الأعمال الحصرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

من خلال تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد ستتمكن من متابعة ومشاهدة المسلسلات التركية المدبلجة، حيث تعرض القناة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان بشكل أسبوعي، كما حصلت القناة حقوق نقل المسلسل التاريخي صلاح الدين، وفيما يلي ترددات القناة الجديدة:

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

نايل سات. التردد: 12034.

12034. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: ¾.

¾. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. جودة القناة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد عبر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

عرب سات. التردد: 11034.

11034. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

6/5. الاستقطاب: عمودي.

عمودي. الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر

تعرض القناة المسلسل التركي صلاح الدين الأيوبي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، وليس من الصعب تنزيل قناة الفجر الجزائرية على أجهزة التلفاز، فمن خلال اتباع التعليمات التالية وضبط التردد السابق ستتمكن من متابعة أحدث الأعمال العربية والتركية المدبلجة: