فيتوريا: نلعب في ظروف صعبة ومواجهة الكونغو ليست سهلة واللاعبون جاهزون لهذا التحدي

أكد روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن جميع المباريات تعتبر مهمة وصعبة، مشيرًا إلى وجود بعض الإصابات في صفوف الفريق وأن المباراة أمام فريق الكونغو الديموقراطية ستكون تحديًا كبيراً، لكن اللاعبين جاهزون لهذا التحدي.

فيتوريا: نلعب في ظروف صعبة

وفي المؤتمر الصحفي قبل مباراة الكونغو الديموقراطية، أوضح فيتوريا: “نحن نعمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة الكونغو السابقة، حيث أننا نلعب في ظروف صعبة، ورغم بعض التحديات والإصابات، إلا أننا جاهزون لتحقيق النجاح”.

إمكانية مواجهة المغرب أو السنغال في الدور القادم

وفيما يتعلق بإمكانية مواجهة المغرب أو السنغال في الدور القادم، أشار فيتوريا: “كل الفرق التي تسعى إلى تحقيق أهداف كبيرة تعلم أنها قد تواجه بعضها، ولا يوجد أي فريق فائز قوي للغاية، موضحاً أن كل الفرق قوية في هذه البطولة”.

يُشار إلى أن منتخب مصر قد خاض 3 مباريات في المجموعة الثانية انتهت جميعها بالتعادل الإيجابي 2-2، وقد تأهل المنتخب المصري إلى الدور التالي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، سجل فيها 6 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف أخرى.

من ناحية أخرى، خاض منتخب الكونغو الديموقراطية 3 مباريات انتهت جميعها بالتعادل، حيث حقق المنتخب الكونغولي التأهل في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وسجل 2 أهداف، واستقبل هدفين.