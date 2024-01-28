تحميل pdf.. كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024 عبر منصة مظلتي والرعاية الاجتماعية

ازداد البحث خلال الفترة الحالية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024 فهي من الخدمات الحكومية الهامة بالنسبة إلى الكثير من الأفراد داخل الدولة العراقية، حيث تقدمها الحكومة إلى الأسر المحتاجة لكي يتم التمكن من مواكبة الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، ومن خلال مقالنا نتعرف سويًأ على طريقة التعرف على هذه الكشوفات بشكل مفصل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024

يعد التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024 أمرًا هامًا بالنسبة إلى العديد من الأسر داخل العراق، حيث يتم الاستعلام عنها بشكل سهل وبسيط من خلال بعض الخطوات، والتي تكون كما يلي:

في البداية ادخل إلى موقع مظلتي من هنا للبدء في عملية الاستعلام. يتم تسجيل الدخول من خلال استخدام رقم هوية المواطن والاسم الخاص به. انقر على زر الوجبة الأخيرة. يلزم ملء جميع البيانات التي يطلبها الموقع بشكل صحيح. يتم الضغط على زر البحث. وعند ظهور النتائج قم بالضغط على زر تحميل الكشوفات. بعد التحميل يسهل عليك الكشف عن الاسم الخاص بك.

المستندات المقدمة للحصول على الرعاية الاجتماعية

يهتم بعض الأسر بالتعرف على المستندات التي يمكن تقديمها للحصول على الرعاية والاستفادة منها بشكل شهري، حيث تكون تلك الوثائق كما يلي:

يتم تقديم البطاقة الشخصية التي تتعلق بالمتقدم.

يلزم تقديم كافة الضمانات الشخصية بالإضافة إلى بطاقة التموين داخل العراق أيضًا.

تقديم مستند يثبت الدخل الشهري الذي تحصل عليه الأسرة، ومستند يضم عدد الأسرة أيضًا.

يلزم تقديم السجل المدني الخاص بالمتقدم أيضًا لكي يتمكن من الحصول على الدعم.

يتم تقديم المستندات من خلال تحميلها على الموقع الخاص بالتقديم على هيئة صيغة pdf.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية