بطريقة بسيطة أخفي أسمك وجمع رموز وزخرفات أسماء اللعبة بسهولة تنزيل Pubg Mobile 2024 وشحن شدات ببجي موبايل هي من الأشياء الممتعة في محتوي اللعبة الداخلي حيث عبر أخفاء أسمك في ببجي موبايل يمكن أن تلعب بطريقة أكثر تشويق مع أي لاعب علي مستوي العالم كما عبر أخفاء أسمك في لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile 2024 لا يمكن أن يتم العثور عليك ويتم البحث بشكل مستمر عن كيف يتم أخفاء الاسم في لعبة Pubg Mobile 2024 أو كيف يتم الحصول علي الزخرفة الخاصة باللعبة والطريقة السهلة لتحميل ببجي موبايل علي الهاتف وسنتعرف علي كل التفاصيل في فقرات مقال اليوم .

تنزيل Pubg Mobile 2024 للهواتف

يتم في كل أسبوع جديد زيادة عدد تحميل Pubg Mobile 2024 علي الهواتف أو الكمبيوتر وذلك بسبب الشعبية الكبيرة التي تحظي بها لعبة ببجي موبايل منذ أن صدرت أول نسخة لها في السنوات الماضية كما أن لعبة ببجي موبايل من ضمن الأسباب التي تجعلها في انتشار مستمر هو التحديث المستمر من الشركة المنتجة علي نسخة اللعبة سواء في أسلحة ببجي موبايل 2024 للأندرويد أو المركبات الداخلية أو الملابس المستخدمة في اللعبة أو إضافة مغامرات جديدة علي لعبة ببجي وعن تحميل Pubg Mobile 2024 وكيف يتم وكيف تخفي أسمك وتحصل علي الزخرفة سنعرض ذلك في الفقرات التالية من مقال اليوم .

أخفي أسمك بعد تحميل Pubg Mobile 2024 علي هاتفك

الطريقة التي يتم اتباعها في لعبة ببجي موبايل 2024 لتحصل علي أمكانية أخفاء أسمك في خوض المغامرات والمعارك المتنوعة أتبع الخطوات التالية :-

قم بتسجيل الدخول علي لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile 2024 لاستعراض القوائم داخلها .

عبر قوائم اللعبة في صفحتها الرئيسية حدد الرمز المرغوب بقوائم اللعبة الخاص بمخزن لعبة ببجي موبايل .

يقوم التطبيق الخاصة باللعبة بعرض بطاقات Pubg المرغوبة لتنظيم المعارك ومحتوي اللعبة .

قم بعد الخطوة السابقة باختيار تغيير الاسم بعد أن تمرر الخيار للأسفل .

عنصر لعبة ببجي موبايل 2024 للأندرويد الذي قمت باختياره أستخدمه بضغط Use لتفح صفحة تغيير النظام .

أستخدم رموز التشكيل الخاص بتشكيل الصوت وأكتب أسمك أو أدخل الحروف المزخرفة وحدد الاسم بإلصاقه .

أضغط علي مربع موافقة لكي ما يتم تغيير أسمك بعد تنزيل Pubg Mobile 2024 بهاتفك .

تلك الطريقة تتبع لكي ما يتم تغيير أسمك مرة واحد في اليوم الواحد وليس أكثر من ذلك .

كيف يتم تسجيل الاسم بعد طريقة تحميل لعبة Pubg Mobile 2024

لكي ما يتم تسجيل الاسم وتغييره ذلك يتم بعد تنزيل Pubg Mobile 2024 علي هاتفك ويتم اتباع الطريقة التالية :-

قم بتحميل التطبيق للعبة ببجي موبايل 2024 عبر متجر هاتفك . كما بعد تحميل التطبيق سجل الدخول علي التطبيق وأختار مخزن Pubg أقصي اليمين بالأسفل . عبر العناصر الداخلية في التطبيق أضغط علي تغيير أسم بطاقة لعبة ببجي . قائمة Use يتم الضغط عليها لفتح مربع تغيير الاسم وسجل الاسم الذي ترغبه . بعد الخطوة السابقة بخطوات تغيير الاسم أضغط علي مربع تم لحفظ التغييرات . أما طريقة تحميل لعبة Pubg Mobile 2024 للهواتف نعرضها بالفقرة التالية . يتم تحميل لعبة ببجي 2024 لهواتف أند رويد وهواتف أيفون .

طريقة تحميل لعبة Pubg Mobile 2024

بسهولة تنزيل Pubg Mobile 2024 لكافة هواتف أند رويد وهواتف أيفون المختلفة يتم بالطريقة التالية :-

سجل الدخول علي متجر جوجل بلاي لهواتف أند رويد .

دخول متجر أبل ستور لهواتف أيفون المختلفة .

بمربع البحث سجل تحميل Pubg Mobile 2024 .

تظهر لعبة ببجي موبايل بصفحة المتجر أضغط علي مربع تحميل .

يتم تحميل لعبة ببجي موبايل في دقائق بسيطة وأستمتع بالمغامرات المتنوعة .

لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile 2024 أسمك بدون زخرفة

بعد أن تعرفنا علي الطريقة التي من خلالها يتم تنزيل Pubg Mobile 2024 نتعرف علي كيف تحصل علي أسم بدون زخرفة وفقاً للجدول الموضح أدناه كالآتي :-

رمز Over Kill Super Star الرمز المميز Trrific Tornado أسم بلا زخرفة Tango Boos أضغط علي رمز Master لتغيير اسمك Wreker رمز ببجي موبايل Fuzzy Pack بلا زخرفة Evillious Energy أستخدم Dead Short نيران Shot To Kill رمز Eat Bullets لتحويل Devil رمز ببجي موبايل 2024 للأندرويد Warlling Ninga لتحويلك إلي Hog Butcher أستخدم Plain Priviling مع رمز Night Magnet ببجي موبايل ورمز Black Widow تغيير Agent Hercules أستخدم رمز Divya Singh لتحويلك Bad Boy

ما هي رموز أخفاء أسمك بعد تحميل لعبة ببجي موبايل 2024 علي هاتفك

رمز أخفاء أسمك O فوقه – من بعدها سجل حرف O يعلوه – حرف I يعلوه – أدخل حرف I يعلوه – رمز لعبة ببجي موبايل U فوقه – سجل حرف U فوقه – أدخل حرف e يعلوه – أكتب حرف E فوقه – حرف a فوقه – أدخل حرف A يعلوه – أدخل حرف I يعلوه ~ سجل علامة ( ً) علامة( ُ) أكتب علامة ( ً) أدخل علامة – أدخل علامة – تلك رموز أخفاء أسمك في Pubg Mobile 2024 أستمتع بتلك الرموز بعد تنزيل Pubg Mobile 2024

شحن شدات لعبة ببجي موبايل 2024

لكي ما يتم شحن شدات لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile 2024 لإكمال المهام اللازمة في اللعبة بالمغامرات المتعددة يمكن أن يتم ذلك بالطريقة القانونية عبر الموقع الرسمي للعبة ببجي موبايل ويتم دفع الرسوم المقررة لكل عدد من أعداد شدات ببجي المرغوبة بعيداً عن المواقع المضللة وفي حالة الرغبة في شحن شدات ببجي بعيداً عن الموقع الرسمي ذلك يكون علي مسئولية كل لاعب .

تنزيل Pubg Mobile 2024 بعد أن يتم علي هاتفك أياً كان نوعه من المتجر المعتمد للعبة يمكنك التمتع بمغامرات اللعبة بأخفاء أسمك عبر استخدام الرموز المشار لها في فقرات المقال السابقة ، كما في حالة رغبتك في شحن شدات ببجي بكميات متنوعة ذلك يتم عبر الموقع الرسمي والذي يتيح شراء شدات ببجي عبر بطاقات الدفع وهي الطريقة المضمونة والرسمية كما أن هناك منافذ شحن شدات معتمدة في كل دولة من دول العالم ويجب الحذر من المواقع المضللة التي توهم اللاعبين بشحن الشدات ودفع النقود دون الحصول علي شدات ببجي .