اضبطها الآن .. أحدث ترددات لقنوات بي إن سبورت الرياضية على نايل سات وتابع كل مباريات كأس أمم إفريقيا

من المعروف أن قناة بي إن سبورت هي من إحدى أهم القنوات الرياضية الموجودة على القمر الصناعي نايل سات، ولكن هذه القناة قد أصبحت مطلوبة الآن وأكثر شهرة خاصة بعد قيامها بنقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تجرى في الفترة الحالية وحتى تاريخ 11 فبراير عام 2024 ونجد أن هذه القناة لها شهره كبيرة في كل الدول العربية، وتضم هذه القناة مجموعة متميزة من أهم المعلقين الرياضيين المعروفين داخل الوطن العربي على أن يتم تقديم المباريات بأكثر من لغة ما بين العربية والإنجليزية والفرنسية وفي هذا الموضوع نذكر لكم أحدث الترددات الجديدة لها.

تردد قنوات بي إن سبورت



لقد أعلنت خلال الفترة القليلة الماضية مجموعة قنوات بي إن سبورت وهذا عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أنه من المقرر أن يتم تغيير تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة الآن على النايل سات التزامن مع بداية عمل 2024 فقد جاءت الترددات الجديدة للقناة على النحو الآتي:

بي إن سبورت المفتوحة



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

إشارة إرسال البث: DVB-S2.

معدل تردد الموجه: 8psk.

Bein Sports Max 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة القناة: HD.

Bein Sports Max 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

جودة القناة: HD.

ضبط قنوات بي إن سبورت

حتى نقوم بالعمل على ضبط قناة بي إن سبورت الرياضية للاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية علينا أن نقوم بإتباع بعض الخطوات على النحو التالي: