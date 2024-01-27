وزير النقل يتفقد مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع ويؤكد: المشروع سيخلق فرص عمل

قام كامل الوزير، وزير النقل، بجولات تفقدية لمشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر/الأقصر/أسوان/أبو سمبل)، حيث يُعتبر هذا المشروع ممرًا تنمويًا. بدأت الجولة بزيارة محطة حدائق أكتوبر، التي ستكون نقطة تبادل للخدمة بين الخطين الأول والثاني، حيث تفقد الوزير المحطة واطلع على التقدم في بناء المحطة ومرافقها، بما في ذلك الأرصفة والكباري وخطط الاستغلال الإداري.

كامل الوزير يتفقد ورشة الصيانة الرئيسية للوحدات المتحركة

كما زار وزير النقل، ورشة الصيانة الرئيسية للوحدات المتحركة وتفقد الورش والمناطق الخاصة بانتظار القطارات. تفقد أيضاً محطة العياط ومحطة الفيوم/بني سويف، وقاد جهود تسريع الأعمال على مدار الساعة نظرًا لأهمية هذا المشروع في تعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة.

كامل الوزير: الشبكة ستسهم في تحقيق التكامل بين الموانئ والمطارات

فيما أكد وزير النقل، أن هذا الخط يعتبر جزءًا من ممر التنمية اللوجستية (القاهرة/أسوان/أبو سمبل)، ويهدف إلى ربط مناطق الإنتاج الزراعي في الصعيد بالمناطق الاستهلاكية في القاهرة والدلتا، حيث يشير إلى أن الشبكة ستسهم في تحقيق التكامل بين الموانئ والمطارات وتحسين النقل متعدد الوسائط.

وزير النقل: تنفيذ 3 خطوط رئيسية

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الوزير أن شبكة القطار الكهربائي السريع تمتد على طول 2250 كم، مع تنفيذ 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال تقترب من 2000 كم. يشير إلى أهمية تنويع الوحدات المتحركة لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.

وزير النقل: المشروع سيخلق فرص عمل

وفي الختام، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع سيخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن استمرار تنفيذه يأتي لضمان تحسين وسائل النقل والمساهمة في التنمية الشاملة.