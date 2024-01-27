أسعار النفط اليوم تسجل أعلى مستوى منذ شهرين.. وخام برنت يسجل 83.55 دولار للبرميل

صعدت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجلت أعلى مستوى لها في نحو شهرين، مدعومة بتحسن النمو الاقتصادي الأمريكي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية، مما أدى إلى توقعات بزيادة في الطلب.

سعر خام برنت النفط اليوم

سجلت عقود خام برنت زيادة بنسبة 6.35%، حتى بلغت 83.55 دولارًا للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى تسجله منذ نحو شهرين في نوفمبر 2023. وفي الوقت نفسه، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6.50% ليصل إلى 78.01 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى عند التسوية منذ نوفمبر.

أعلى زيادة في أسعار النفط

تعد هذه الزيادة الأسبوعية الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر 2023، ويأتي ذلك على خلفية تحسن الأوضاع في الاقتصاد العالمي وتوقعات بتعافي الطلب على النفط، وفي الوقت نفسه، حظيت الأسعار هذا الأسبوع بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع، إضافة إلى المخاوف المتزايدة من اضطرابات في إمدادات النفط بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.

يذكر أن هذه الزيادة هي الأكبر عقب التوترات التي نشبت في قطاع غزة، حيث وتلقت الأسعار دعمًا إضافيًا من تراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار يفوق التوقعات، جنبًا إلى جنب مع المخاوف المتزايدة حيال اضطرابات إمدادات النفط بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة نفط في جنوب روسيا.

فيما أكد خبراء النفط، أن توازن أسواق الطاقة وتأثير ارتفاع الأسعار على مختلف القطاعات يظل امتحانًا هامًا للدول والمستهلكين والشركات حول العالم.