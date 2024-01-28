راكب الصاروخ.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء الاحد 2024/1/28 والبنوك

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء خلال التعاملات اليومية، مما أدى إلى تذبذب كبير وعدم استقرار في الأسعار داخل السوق الموازي والبنوك المصرفية خلال اليوم الاحد 28 يناير 2024، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي الواحد 66.4 جنيه مصري، بينما وصل سعر اليورو في السوق السوداء نحو 73.3 جنيه، ونظرا لعدم القدرة على السيطرة على التداولات في السوق السوداء أصبح الناس يعانون من مشكلة غلاء الأسعار بشكل غير مفهوم.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه السوق السوداء اليوم الاحد 28 يناير 2024 لمستويات قياسية، فيما واصل سعر الدولار في مصر اليوم الاحد استقراره في البنوك، وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء وسط مضاربات قوية بالتزامن مع ترقب لتطورات مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر، وسجل سعر الدولار في السوق الموازية 67.7 جنيه للبيع و66.7 جنيه للشراء ليزداد الفارق بين السعر الرسمي إلى 119%، وقال الخبير الاقتصادي “رشاد عبده” إن الارتفاع في السوق السوداء يعود لأزمة نقص المعروض الدولار في البنوك بالتزامن مع بدء موسم الحج والعمرة الأمر الذي يزيد الطلب على العملات والدولار.

أسعار العملات الأجنبية داخل السوق السوداء في مصر

يعد التداول والاتجار بالعملات الأجنبية والعربية في السوق السوداء إحدى الجرائم الكبيرة التي يعاقب عليها القانون المصري، وبسبب عدم مراقبة هذا السوق أصبح المتداولين يتعاملون به بشراهة، مما جعل الأسعار تزداد على مدار اليوم، وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية: