« شهر الخير داخل علينا هتجيب حاجاتك والفلوس هتفيض معاك كمان » .. زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة رمضان 2024 شهر فبراير

معاشات تكافل وكرامة، تثير زيادة المعاشات في إطار برنامج تكافل وكرامة بمناسبة شهر رمضان 2024 تساؤلات وتفاعلًا واسعًا من قبل أكثر من 5 ملايين مستفيد، يتساءلون عن إمكانية تحسين مستوى المعاشات خلال الشهر القادم، يرتبط هذا الاهتمام بالإعلان الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

يُمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2024 بواسطة رقم الهوية الوطنية عبر زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني، حيث جاءت كالتالي.

يجب الدخول إلي موقع وزاره التضامن الاجتماعي.

ثم أنقر على الاستعلام عن نتيجتك” في أعلى الصفحة على اليسار.

ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية، المكون من 14 رقمًا، وانقر على “استعلام” للتحقق من سارية المعاش وحالته، سواء كان متجمدًا أو موقوفًا.

زيادة معاشات تكافل وكرامة رمضان 2024

بناءً على إعلان يناير 2024 الذي نص على زيادة الحد الأدنى للمعاشات، يتطلع هؤلاء المواطنون إلى تحسين مستوى تلك المعاشات، مما يعزز قدرتهم على التكيف مع تكاليف المعيشة ويسهم في تحسين ظروف حياتهم الاقتصادية.

ما هي الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة

قدم صورًا لبطاقات الرقم القومي سارية المفعول، وشهادات الميلاد لأفراد الأسرة.

يجب تزويدنا بوثائق زواج، طلاق، وفاة، أو هجر.

بالإضافة إلى إيصالات استهلاك الكهرباء.

يُطلب إرفاق شهادة قومسيون طبية رسمية تظهر درجة الإعاقة إذا كانت تبدأ من 50 درجة.

المتقدمون يجب أن يكونوا من كبار السن، بداية من 65 عامًا، أو يعانون من إعاقة أو مرض يمنعهم من العمل.

الأيتام الذين لا يحظون برعاية الوالدين مؤهلون أيضًا.

يُتطلب عدم وجود موانع مالية مثل ملكية الأراضي الزراعية، العمل الدائم، وملكية العقارات.

يجب تأكيد عدم استلام دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم، وعدم السفر للعمل خارج البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون قد مرت 3 أشهر على خروج عائلة الأسرة من السجن.

معاش تكافل وكرامة هو برنامج اجتماعي وضمان اجتماعي تقدمه الدولة المصرية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة، يهدف البرنامج إلى توفير دعم مالي للفئات الضعيفة والمحتاجة من المجتمع وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم، يتم صرف المعاش من خلال بطاقة تكافل وكرامة ويشمل مجموعة من الفئات المستهدفة مثل الأرامل والأيتام وكبار السن والمرضى المزمنين والأشخاص ذوي الإعاقة.