اضبطها الآن .. تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 علي نايل سات

يهتم الكثير من محبي الرياضة في الوطن العربي بمشاهدة قناة أبو ظبي الرياضية عبر التلفاز، حيث تقدم القناة مجموعة من أهم البرامج الرياضية المتعلقة بكرة القدم والرياضات الأخرى. تقوم القناة بعرض دوري الإمارات لكرة القدم على شاشاتها، بالإضافة إلى مجموعة من المباريات الدولية حصلت القناة على حقوق البث، وتقوم القناة حاليا ببث النسخة الأولى من كأس تحدي دبي والتي يشارك فيها نخبة من أشهر النجوم العرب الأندية وأهمها الأهلي في مصر والزمالك والرجاء في المغرب.

قناة أبو ظبي الرياضية

قناة أبوظبي الرياضية هي مجموعة من القنوات الرياضية الإماراتية تضم 4 قنوات بالإضافة إلى قناة ياس، تأسست عام 1998 وهي جزء من شبكة أبوظبي للإعلام، وتبث من دولة الإمارات العربية المتحدة. تقدم مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية العديد من البرامج الرياضية التي تبث على مدار اليوم.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

يمكنكم استقبال إشارات قناة أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات عبر الترددات التالية:-

القمر الصناعي علي النيل سات

التردد يكون 11411

عامل التصحيح 5/6

الترميز هو 30003

الاستقطاب الأفقي

ويمكنكم استقبال قناة أبو ظبي الرياضية 3 و 4 على النايل سات عبر الترددات التالية:-

التردد: 11372.

الاستقطاب: افقي

عامل التصحيح: 5/6.

الكود: 27500.

كيفية استقبال اشارة القناة

باتباع بعض الخطوات البسيطة، يمكنك استقبال إشارات القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك: