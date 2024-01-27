“ضربة في الجون يالبيب”.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال لاعب الاهلى السابق الى الزمالك

خلال الإنتقالات الشتوية يقترح مجلس الإدارة بنادي الزمالك يقترح ضم اللاعب أحمد حمدي الذي كان يلعب سابقًا في النادي الأهلي ويقوم باللعب حاليًا في فريق مونتريال الكندي، ويتم دراسة هذا الاقتراح بعدنا تنتهي الأزمة التي واجهها الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفي من العام السابق، وهذه الأزمة هي أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت إدارة الزمالك تسعى إلى تدعيم الفريق في الميركاتو الشتوي.

ضم أحمد حمدي إلى صفوف الزمالك

بعد انتهاء الأزمة التي تتعلق بإيقاف القيد والتي واجهت الزمالك خلال الموسم الصيفي، تحاول إدارة الفريق جاهدة تدعيم الفريق من خلال ضم مجموعة من اللاعبين الجدد وعلى رأس هؤلاء اللاعبين.

يستعد أحمد حمدي اللاعب الأسبق في صفوف النادي الأهلي والذي يلعب حاليًا ضمن لاعبي فريق مونتريال الكندي من أجل التوقيع مع الزمالك خلال الشتاء، وقد تم التفاوض مع اللاعب.

وقد أثمرت المفاوضات عن قبول اللاعب، وفي انتظار الخطوة الأخيرة من أجل ضم اللاعب إلى الفريق وهي التوقيع لصالح الزمالك، وسوف يتم التعاقد عقب القيام بتسوية كافة الأمور المادية التي يتم دفعها إلى الفريق الذي يلعب فيه اللاعب حاليًا.

انتهاء الأزمة الخاصة بالنادي الزمالك

تم انتهاء الأزمة الخاصة بإيقاف القيد في الزمالك خلال الصيف الماضي، وذلك بعدما قامت إدارة النادي بدفع جميع المستحقات والغرامات إلى الفيفا وهي الإتحاد الدولي المسؤول عن كرة القدم عالميًا، وذلك بعد وجود مجموعة من الشكاوى والقضايا التي تم تحريرها ضد القلعة البيضاء.

التعاقد مع مدير فني جديد للزمالك

يقوم مجلس الإدارة المسؤول عن نادي الزمالك بمسابقة الزمن، حتى يتم الإنتهاء من الملف الذي يتعلق بالتعاقد مع أحد المديرين الفنيين الأجانب من أجل القيام بتدريب الفريق، حيث تتفاوض إدارة النادي مع أكثر من مدير فني، وسوف تنتهي هذه المفاوضات خلال الفترة القليلة القادمة.