جدول مباريات كأس امم افريقيا 2024 الدور ال16 + القنوات الناقلة المجانية للمباراة

منذ بداية عام 2024 ويريد العديد من المصريين الاطلاع على جدول مباريات كأس امم افريقيا الدور 16 حيث تعتبر مباريات كاس امم افريقيا هي من أهم المباريات التي تعرض كل عامين ويتنافس بها جميع المنتخبات الافريقية حيث انه يمكنك من خلال هذا المقال مشاهدة جدول توضيحي يبين مواعيد عرض مباريات كأس امم افريقيا عام 2024 الدور 16 تابعوا معي.

جدول مباريات كأس امم افريقيا 2024 الدور ال16

قدرة موريتانيا والمغرب ومصر على النجاح في حسم بطاقة التأهل لثمن النهائي لكأس أمم افريقيا الدور 16 وغادرت الجزائر المسابقة منذ بداية الدور الأول ويقود الآن منتخب تونس مواجهة كبيرة امام جنوب افريقيا ويجب عليه الفوز الان حتى ينتقل الى الدور الثاني من المسابقة ويمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على جدول مباريات كاس امم افريقيا الدور 16:

منافسة بين نيجيريا والكاميرون يوم السبت الموافق 27 يناير عام

منافسة بين أنغولا وناميبيا يوم السبت الموافق 27 يناير عام

يوم الاحد الموافق 28 يناير عام 2024 سوف يتم اقامة مباراة بين غينيا وغينيا الاستوائية.

مباراة بين الكونغو الديمقراطية ومصر يوم الأحد الموافق 28 يناير عام

مباراة بين الرأس الأخضر بموريتانيا يوم الاثنين الموافق 29 يناير عام

مباراة بين السنغال وكوت ديفوار يوم الاثنين الموافق 29 يناير عام

مباراة بين المغرب وجنوب افريقيا يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير عام

مباراة بين بوركينا فاسو ومالي يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير عام

موعد مباراة مصر ضد والكونغو 2024

سوف يكون موعد عرض مباراة مصر ضد منتخب الكونغو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر بتاريخ الأحد 28 من يناير 2024.