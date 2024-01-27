“نزلها واتفرج ببلاش!!” قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو في كأس امم افريقيا 2023 على جميع الاقمار الصناعية

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو، البحث يشتعل حول قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو في كأس امم افريقيا 2023 والتي من المقرر أن تقام مساء غدا الاحد على الاراضي الايفوراية، حيث أعلنت عدة قنوات أنها ستنقل مباراة مصر والكونغو مجانا لتنافس قنوات بي ان سبورت القطرية التي تتطلب دفع رسوم شهرية، واليكم قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو على جميع الاقمار الصناعية.

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو

واليكم بالترددات قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو على جميع الاقمار الصناعية، وخلال تلك المباراة يتطلع منتخب مصر للفوز من أجل استكمال مشواره نحو حصد لقب النسخة 34 من البطولة القارية الاهم، فيما يغيب عن المباراة كلا من محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور بسبب الاصابة، واليكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو:

1- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595.

2- قناة 5Stars HD عبر قمر Amos 4W تردد 11430.

3- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207.

4- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551.

5- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356.

6- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969.

7- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840.

8- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.

9- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103.

10- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129.

موعد مباراة مصر والكونغو

أما عن موعد مباراة مصر والكونغو فستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة من مساء غدا الاحد بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت المملكة السعودية، ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة في ربع النهائي الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا، وكان منتخب مصر قد نجح في التأهل لهذا الدور بعدما تعادل مع منتخب الرأس الاخضر في الدور السابق.

يمكنك ضبط تردد قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو واستقبالها على جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال اتباع خطوات بسيطة جدا، اولها الدخول على التركيب الهوائي من خلال الضغط على زر القائمة الموجود في ريموت الريسيفر واضافة تردد جديد.