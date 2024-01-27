“قنوات بين سبورت” تُعلن عن عرض مباريات كأس أمم افريقيا .. تردد قناة بين سبورت الرياضية 1

يريد العديد من متابعي كرة القدم الاطلاع على التردد الجديد لقناة بي ان سبورت الرياضية بعد ان قامت القناة بنقل ترددها لتحسين الجودة حيث انه يمكنكم الان مشاهدة قناة بي ان سبورت الرياضية بجودة hd على القمر الصناعي نايل سات ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على تردد مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية تابعوا معي.

تردد قناة بين سبورت الرياضية 1

يمكن الآن لجميع متابعين قناة بي ان سبورت الرياضية 1 تنزيل التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات حيث اننا يمكنكم الإطلاع على بيانات القناة من خلال النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: بين سبورت

تردد القناة: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:⅔.

الاستقطاب: رأسي

تردد قناة بي ان سبورت الرياضيه 2

يمكنكم أيضا مشاهدة قناة بي ان سبورت الرياضية 2 على القمر الصناعي نايل سات من خلال تنزيل تردد القناة الموضح في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: بين سبورت

تردد القناة: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:⅔.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

يمكنكم مشاهدة قناة بي ان سبورت المفتوحه بجودة hd مجانا على القمر الصناعي نايل سات من خلال تنزيل التردد الموضح في النقاط التالية: