استقبل حالًا “تردد قناة SSC السعودية الرياضية” بأعلى جودة .. متاحة على جميع الاقمار الصناعية

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العربية في الآونة الأخيرة عن تردد قناة SSC السعودية حيث تقوم قناة SSC السعودية بنقل بطولة مهمة وهي بطولة كأس أمم أسيا المقامة في دولة قطر , حيث أكدت القناة أنها من القنوات الرسمية التي لها الحق في بث مباريات كأس امم أسيا 2024 , وتعد قناة SSC السعودية في السنوات الأخيرة هي الأقوى والأشهر في بث المباريات , حيث تبث المباريات بجودة عالية وفيما يلي سنعرض لكم تردد قناة SSC السعودية .

تردد قناة SSC

فيما يلي سنعرض لكم تردد قناة SSC السعودية على الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات:

-التردد هو: 12523 .

-معدل الترميز هو: 27500 .

-معامل تصحيح الخطأ هو : 6/5 .

-الاستقطاب: أفقي .

تردد قناةSSC على القمر الصناعي عرب سات:

-التردد هو :12417 .

-معدل الترميز : 27500 .

-معامل تصحيح الخطأ:6/5 .

-الاستقطاب: عمودي .

تردد قناة SSC على القمر الصناعي بدر سات:

-التردد هو: 12418

-معدل الترميز هو : 27500

-معامل تصحيح الخطأ:3/4

-الاستقطاب: أفقي.

كأس أمم أسيا 2024

تأهل 16 منتخبا إلى دور ثمن نهائي كأس أسيا لكرة القدم المقامة في دولة قطر , وتصدرت 3 منتخبات بتحقيق العلامة الكاملة وهي قطر والعراق وايران وهناك فرق تأهلت لدور ال 16 للمرة الاولى منها سوريا وفلسطين , وبقية المنتخبات العربية المتأهلة هي ، السعودية، الأردن، العراق، الامارات العربية المتحدة, البحرين, وكلنا حماس لمعرفة فائز البطولة.

القنوات الناقلة لكأس أسيا 2024

يمكنك أن تقوم بمشاهدة كافة مباريات كأس أسيا بأعلى جودة، عبر قنوات أس أس سي السعودية الرياضية المجانية بأعلى جودة.