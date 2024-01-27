أبرزها فوز مصر في كأس امم افريقيا “توقعات ليلي عبد اللطيف” .. هتصدم ناس كتير

توقعات ليلي عبد اللطيف خبيرة الفلك ليلي عبد اللطيف تصدرت محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “MBC”، حيث قدمت توقعات جديدة حول عدد من المشاهير والمنتخب الوطني والتطورات السياسية الخارجية، وتأتي هذه التوقعات بعد جدل كبير نشب بسبب طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي والذي كانت قد تنبأت به لفترة زمنية قبل حدوثه.

توقعات ليلي عبد اللطيف

ردت خبيرة الفلك ليلى عبدا للطيف على الاعتقادات التي يروج لها بأنها تتعاون مع الجن للحصول على المعلومات مؤكدة أن هذا الادعاء ليس له أساس من الصحة، قالت في لقاءها ببرنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر” في مساء الجمعة “هو الجن فاضي يروح بيوت الفنانين ويقول بيحصل إيه”، وأشارت إلى أنها عارفة نفسها جيدا وأمام ربها، وأن كل توقعاتها تأتي من إحساسها وعلمها عند الله.

توقعها ليلى عبد اللطيف بفوز منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف كشفت عن توقعاتها لمصير المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية، حيث أكدت أنه سيحقق إنجازا في هذه البطولة، قالت: “مصر دائما تحقق إنجازات كروية، ونعم ستحقق إنجازا في البطولة دي أرى الشعب المصري سيحتفل في الشوارع من وراء هذا الإنجاز الكبير” وأشارت إلى توقعاتها السابقة للمغرب وتحقيقها للوصول لنصف نهائي كأس العالم، مضيفة “لما أحط شيئا في رأسي يتحقق، وإن شاء الله سأحتفل معكم بالإنجاز المصري في كأس الأمم”.