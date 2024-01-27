الوجبة 121 و 122| رابط تحميل كشوفات أسماء نقل النفوس العراق 2024 PDF جميع المحافظات

صدرت موافقة وزير الداخلية العراقي السيد عبد الأمير الشمري بنقل نفوس الوجبة 121 و 122 الذين تقدموا بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني لحكومة المواطن في بغداد والمحافظات الأخرى، مؤكداً على هؤلاء الأفراد أن يراجعوا مديرية شؤون الأحوال المدنية في بغداد ويحضرون المستندات المطلوبة، على أن طلبات تغيير الأسماء والألقاب ستكون مباشرة من خلال زيارة أقسام شؤون الأحوال المدنية وسيتم إلغاء الطلبات الإلكترونية.

نقل النفوس العراق 2024

يُمكن الاستعلام على أسماء نقل النفوس الوجبة 121 و 122 بسهولة تامة من خلال الدخول على الرابط المخصص عبر بوابة حكومة المواطن، قم اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على رابط المواطن الإلكترونية.

اكتب اسم المواطن ورقم الهوية الشخصية.

يُرجى تدوين جميع المعلومات المتعلقة بالشخص الذي يقدم الطلب.

حدد المحافظة التابع لها.

اختر الوجبة الأخيرة.

انقر على أيقونة بحث.

قم بالنقر على رمز عرض جميع السجلات، ويمكنك تنزيل السجلات على جهازك والبحث عن اسمك في قائمة الأشخاص المُقبَلين.

شروط الحصول على وجبة نقل النفوس 2024

هناك شروط معينة لابد من أن تكون مستوفاه في المستحقين للحصول على نقل النفوس العراق 2024 وهي:-

يجب أن يكون المرشح حاصلاً على الجنسية العراقية.

الإقامة الدائمة في العراق.

عدم خروج المواطن خارج أراضي العراق طوال الفترة التي تم تحديدها في نقل النفوس.

تقديم جميع المستندات المطلوبة.

موعد إعلان أسماء نقل النفوس للوجبة الأخيرة 2024

من المتوقع أن يتم إعلان كشوفات أسماء نقل النفوس العراق 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم رفعها على الفور على البوابة الإلكترونية.