“هنـــا” خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 .. ألحق ضيف اسرتك واستفيد بالسلع

في ظل الظروف المعيشية الصعبة في مصر يسعى العديد من المواطنين لإضافة المواليد على بطاقة التموين وتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الخدمة إلكترونيا عبر موقع مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

في سياق تسهيل إجراءات إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية يمكن اتباع الخطوات التالية بعناية:

الدخول إلى موقع وزارة التموين أدخل رقم بطاقة التموين في المكان المخصص على الموقع. اختر خيار “تسجيل فرد جديد في بطاقة التموين”. قم بكتابة أسماء الوالدين واسم المولود وصلته بصاحب البطاقة. أدخل الرقم القومي للمولود. تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة قبل الانتقال للخطوة التالية. اضغط على زر “إرسال” لتقديم البيانات. انتظر استلام رسالة تأكيدية تفيد نجاح عملية إضافة المواليد.

نصيب الفرد من الحصة التموينية

نصيب الفرد على بطاقة التموين يبلغ 50 جنيها. يمكن للمواطن استخدام هذا النصيب لشراء سلع تموينية بأسعار مخفضة في بداية كل شهر. يشمل نصيب الفرد على بطاقة التموين زجاجة زيت سعة 800 جرام وكيلو جرام واحد من السكر. يتاح للمواطن استفادة من هذا النصيب في كل شهر وذلك لتلبية احتياجاته الأساسية. تتم عملية صرف السلع التموينية بأسعار مخفضة في نقاط التوزيع المختارة. يجب على المواطنين الالتزام بالقوانين وعدم محاولة التزوير في البيانات لتفادي المسائلة.

زيادة تموين شهر فبراير 2024

لن يتم الإعلان بشكل مؤكد حول زيادة نصيب الفرد في تموين شهر فبراير 2024، ولكن من المتوقع بأنه سوف يتم زيادة بالقرب من شهر رمضان 2024، حتى يتمكن المواطنين من الحصول على السلع في الأوقات التي سوف يحتجونها بكثرة.