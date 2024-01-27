تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات.. القناة المفضلة للأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات

إن كنت ولي أمر فبالتأكيد تعرف قنوات الأطفال عن ظهر قلب، وبالتأكيد ترغب في معرفة تردد قناة وناسة الجديد، وذلك من أجل ضبطها لأطفالك للاستمتاع بها وبكل ما تعرضه من أغاني وأناشيد ممتعة، حيث أن محتوى وناسه بالكامل هو أغاني ترفيهية وتعليمية وكذلك تربوية وأخلاقية، وبالطبع لطبيعة المحتوى يسهل على الأطفال الحفظ والتكرار للأغاني.

تردد قناة وناسة الجديد

يمكنك الآن ضبط تردد قناة وناسة الجديد بكل سهولة وذلك من خلال القيم التالية:

على القمر الصناعي نايل سات.

بتردد 11470.

بمعامل استقطاب عمودي.

بمعامل تصحيح خطأ 5 / 6.

ومعادل ترميز 27500

بجودة الأتش دي.

خطوات ضبط تردد وناسة الجديد

الآن يمكنك ضبط القناة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: قم بتشغيل جهاز التلفاز وجهاز الاستقبال.

ثانيًا: عليك أن تضغط على زر OK أو القائمة من جهاز التحكم.

ثالثًا: قم باختيار الإعدادت.

رابعًا: اختر التثبيت.

خامسًا: ادخل الرقم السري 0000 أو 1111.

سادسًا: الإدخال اليدوي.

سابعًا: حدد القمر الصناعي، اكتب التردد، اختار الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، والترميز.

ثامنًا: اضغط على “بحث” واترك جهاز الاستقبال يجري عملية البحث كاملة.

أخيرًا: اضغط على “حفظ” أو “حفظ التغييرات” من أجل حفظ القنوات الجديدة التي تم تنزيلها على جهاز الاستقبال.

الآن يمكنك إعادة ترتيب القنوات، هناك البعض يفضلون ترتيب قنوات الأطفال في البداية كي يسهل على الأطفال الوصول لها، والبعض يفضلون تكوين مجموعات خاصة لفئات القنوات المختلفة، وتلك الطريقة تساعدك بشكل كبير في التحكم فيما يشاهده أطفالك من محتويات مختلفة وتضمن أنهم يشاهدون محتويات مناسبة لأعمارهم.