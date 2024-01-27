سلي طفلك ونزل قناة ماجد للأطفال بترددها الجديد 2024 واستمتع بأفضل أفلام كرتونية تنمي مهارات طفلك

تحرص قناة ماجد للأطفال على تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي هادف للأطفال، يُساعدهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز القيم والمبادئ الإيجابية لديهم، لذلك تجد القناة من اكثر القنوات الخاصة بالأطفال التي يبحث عنها في الوطن العربي، فقنوات الأطفال كثيرة ولكن القليل منهم هم من يهتمون بالأطفال ويقدمون لهم محتوى يساعدهم على تنمية مهاراتهم، خاصة في هذا العمر الذي يعتمد في الطفل على البصر كوسيلة للمعرفة، ومن خلال مقالنا نبين تردد قناة ماجد الجديد.

تردد قناة ماجد للأطفال 2024 على القمر الصناعي النايل سات

لضبط قناة ماجد للأطفال على القمر الصناعي النايل سات والاستمتاع بأفضل البرامج التي تقدمها القناة أضف إلى جهاز الاستقبال الخاص بك التردد التالي:

التردد: 11411.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي العرب سات

ويمكنك أيضا متابعة قناة ماجد للأطفال على القمر الصناعي العرب سات عندما تقوم بإضافة التردد التالي إلى جهاز الاستقبال:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

جودة الصورة: HD.

لمشاهدة قناة ماجد للأطفال على أي من التردد السابق فقم بإضافته إلى جهاز الاستقبال الخاص بك بالطريقة التقليدية التي تستخدمها لإضافة قنوات إلى جهاز لاستقبال الخاص بك، كما أنها تختلف اختلافًا يسيرا من جهاز استقبال إلى أخر.

ما هي أفضل ما تتميز به قناة ماجد للأطفال 2024