افرح وهيص ..هتتفرج على كل مباريات امم افريقيا .. نزل قناة المغربية الأرضية واتفرج براحتك

تعد قناة المغربية الأرضية من القنوات التي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة، والتي يرغب العديد من الأشخاص في معرفة ترددها، وتنزيلها على التلفزيون، لمشاهدتها حيث تتميز قناة المغربية الأرضية بجودتها على نقل جميع المباريات الرياضية داخل دولة المغرب، وخارجها، وكذلك تنفرد قناة المغرب الأرضية بنقلها مباريات كأس أمم أفريقيا، و إذاعتها بجودة عالية عن باقي القنوات الأخرى، لذلك يتساءل العديد من عشاق كرة القدم عن تردد قناة المغرب الأرضية، ولمعرفة تردد قناة المغرب الأرضية، وكيفية تنزيلها وتثبيته على التلفزيون يرجى متابعتنا في الآتي.

تردد قناة المغرب الأرضية على الأقمار الصناعية المختلفة

لكي تتمكن من تنزيل وضبط القناة على شاشات التلفزيون المختلفة يجب أولاً معرفة ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة:

أولاً القمر الصناعي عرب سات

التردد الخاص بالقناة:12284.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

ثانياً القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة:11515

معدل تصحيح الخطأ :¾ .

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

كيفية تثبيت القناة على جهاز التلفزيون

يمكن تثبيت القناة على شاشة التلفزيون المختلفة، وعلى الأقمار الصناعية المختلفة، عن طريق اتباع الخطوات التالية وهي: