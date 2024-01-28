اضبطها الأن.. تردد قناة براعم للأطفال 2024 بجودة عالية HD لمتابعة أقوى محتوى للأطفال
قناة براعم تعتبر وجهة مهمة ومحبوبة للأطفال في العالم العربي، حيث تجمع بين الترفيه والتعليم والقيم الدينية بطريقة متوازنة وجذابة، ومن خلال محتواها المتنوع والمفيد تساهم القناة في تنمية الأطفال وتعزيز معرفتهم وقدراتهم بطريقة ممتعة ومثيرة للاهتمام بالإضافة إلى ذلك، يعمل فريق القناة باستمرار على تحديث تردد قناة براعم لضمان وصول المشاهدين إلى محتواها بسهولة عبر قمر البث الصناعي النايل سات ويهدف ذلك إلى تعزيز تجربة المشاهدة وضمان قدرة الجميع على متابعة برامج القناة بكل يسر وسهولة.
تردد قناة براعم للأطفال 2024
تم الإعلان مؤخرًا عن التردد الجديد لقناة براعم على القمر الصناعي النايل سات، ويمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للحصول على إشارة القناة باستخدام التردد التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 10930.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
- الجودة: عالية الدقة (HD).
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للحصول على إشارة قناة براعم عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 10727.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: عالية الدقة (HD).
- التشفير: مجاني.
خطوات ضبط قناة براعم
لضبط تردد قناة براعم على التلفزيون، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
- قم بتشغيل التلفزيون وجهاز الاستقبال الخاص بك.
- استخدم جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى قائمة الإعدادات أو القنوات على التلفزيون.
- ابحث عن خيار “إعدادات القنوات” أو “البحث عن القنوات” أو شيء مشابه ويمكن أن يكون موجودًا في قائمة الإعدادات الرئيسية أو القائمة المتعلقة بالقنوات.
- في قائمة الإعدادات، قد يكون هناك خيار للبحث عن القنوات تلقائيًا أو يدويًا واختر البحث اليدوي.
- ستحتاج إلى إدخال معلومات التردد الخاص بقناة براعم ويمكنك العثور على التردد الصحيح في الدليل الإلكتروني للقنوات أو من خلال البحث عبر الإنترنت.
- بعد إدخال التردد الصحيح، اضغط على زر “بحث” أو “تأكيد” أو أي زر مشابه على جهاز التحكم عن بعد.
- ستبدأ عملية البحث عن القنوات وقد تستغرق العملية بضع دقائق حتى تكتمل.
- بعد الانتهاء من البحث، ستظهر قائمة بالقنوات المتاحة وقم بالتحقق من وجود قناة براعم في القائمة وتأكد من تحديدها
واحفظ الإعدادات واخرج من قائمة الإعدادات.
- الآن يمكنك التنقل إلى قناة براعم عن طريق الضغط على زر الرقم المقابل للقناة على جهاز التحكم عن بعد أو باستخدام زر التنقل بين القنوات.