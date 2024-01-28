اضبطها الأن.. تردد قناة براعم للأطفال 2024 بجودة عالية HD لمتابعة أقوى محتوى للأطفال

قناة براعم تعتبر وجهة مهمة ومحبوبة للأطفال في العالم العربي، حيث تجمع بين الترفيه والتعليم والقيم الدينية بطريقة متوازنة وجذابة، ومن خلال محتواها المتنوع والمفيد تساهم القناة في تنمية الأطفال وتعزيز معرفتهم وقدراتهم بطريقة ممتعة ومثيرة للاهتمام بالإضافة إلى ذلك، يعمل فريق القناة باستمرار على تحديث تردد قناة براعم لضمان وصول المشاهدين إلى محتواها بسهولة عبر قمر البث الصناعي النايل سات ويهدف ذلك إلى تعزيز تجربة المشاهدة وضمان قدرة الجميع على متابعة برامج القناة بكل يسر وسهولة.

تردد قناة براعم للأطفال 2024

تم الإعلان مؤخرًا عن التردد الجديد لقناة براعم على القمر الصناعي النايل سات، ويمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للحصول على إشارة القناة باستخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10930.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: عالية الدقة (HD).

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للحصول على إشارة قناة براعم عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 10727.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: عالية الدقة (HD).

التشفير: مجاني.

خطوات ضبط قناة براعم

لضبط تردد قناة براعم على التلفزيون، يجب عليك اتباع الخطوات التالية: